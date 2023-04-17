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Замена проводки и труб началась в доме Розенштейна в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в знаменитом Доме с башнями, известном как дом Розенштейна на Каменноостровском проспекте, началось обновление систем электроснабжения и водоотведения. Об этом городской жилищный комитет сообщает в понедельник, 17 апреля.

Сейчас специалисты меняют проводку в парадных дома, затем перейдут к работам на чердаках и в подвалах. Обновление выполнено на 30%.

Как уточняет телеканал «78», система водоотведения будет отремонтировала в жилых и нежилых помещениях, в том числе в театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. В целом готовность работ по системе водоотведения составляет 11%.

Завершить ремонт инженерных систем планируется к концу июля.

Дом с башнями на Каменноостровском проспекте возвели в 1916 году. Обновлением систем электроснабжения и водоотведения занимается Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга.

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