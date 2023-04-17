К «Российскому партнерству за сохранение климата» присоединились новые участники

К «Российскому партнерству за сохранение климата» присоединились Вятская торгово-промышленная палата и Центр технологий устойчивого развития. Они подписали меморандум о вступлении, сообщает пресс-служба Партнерства.



Отмечается, что новые участники, «следуя принципам устойчивого развития», известны своим «ответственным отношением к окружающей среде и стремлением быть в авангарде климатической повестки».



Президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко отметил, что членство в «Российском партнерстве за сохранение климата» почетно и значимо. «Партнерство — это полноценная платформа для взаимодействия ключевых компаний, реализующих ESG-принципы, и тех, кто только начал их внедрение в свою деятельность», — добавил он. Усенко рассказал, что Вятская ТПП объединяет более шестисот предприятий Кировской области. В 2021 году в структуре организации появился Совет по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству.



Директор «Центра технологий устойчивого развития» Юрий Фурса в свою очередь выразил уверенность в том, что участие компании в партнерстве «будет эффективным и плодотворным». По его словам, «Российское партнерство за сохранение климата» более восьми лет объединяет усилия заинтересованных сторон в процессе перехода к низкоуглеродному миру. «Важнейшая цель Партнерства — содействие продвижению климатической повестки в России через системный диалог бизнеса, органов власти, научного сообщества и широкой общественности», — подчеркнул руководитель ООО «ЦТУР», компании, работающей, в частности, над реализацией климатических проектов в области обводнения осушенных торфяников.



«Рoссийское пaртнерствo за сохранение климата» — это созданное в 2015 году объединение компаний, усилия которых направлены на сокращение негативного воздействия на окружающую среду и предотвращение климaтических изменений. У истоков РПСК стояли такие компании, как Эн+ Олега Дерипаски, «РусГидро», «Ингосстрах», «Роснано», «Сбер». Среди его членов — ВТБ, «Деловая Россия» и другие крупные компании.