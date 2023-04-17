Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна
Мир
В Судане сообщили о более чем 100 погибших в столкновениях мирных жителях
Мир
NYT рассказала о подготовке НАТО к возможным боевым действиям на своих границах
Политика
В Госдуме объяснили запрет некоторых стран на импорт зерна с Украины
Наука и техника
SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Starship
Общество
Скончалась трехкратная чемпионка РФ по гандболу Виктория Дивак
Мир
В Пентагоне заявили об отсутствии военных США на Украине
Мир
СМИ назвали утечку данных из Пентагона мощным ударом по ВСУ перед наступлением
Мир
Жена Шольца покинула пост министра образования Бранденбурга из-за критики
Мир
США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
Спорт
Головина назвали самым дорогим российским футболистом
Мир
Глава Татарстана Минниханов объявлен «нежелательным лицом» в Молдавии
Авто
В России продажи автомобилей во вторую неделю апреля снизились на 8%
Сюжет:

СМИ назвали утечку данных из Пентагона мощным ударом по ВСУ перед наступлением

The Australian: утечка данных из Пентагона явилась мощным ударом по ВСУ перед наступлением
0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утечка секретных материалов Пентагона явилась серьезным ударом по боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал обозреватель издания The Australian Кэмерон Стюарт 16 апреля.

По его словам, это также нанесло мощный урон доверию к Соединенным Штатам Америки.

«Утечка до 100 секретных документов США нанесла ущерб военной кампании Украины и подорвала доверие к Америке», — написал Стюарт.

Наиболее опасным аспектом утечки обозреватель назвал тайную информацию, которая дала, по его словам, Москве представление о том, насколько каждая бригада ВСУ готова к ожидаемому весеннему наступлению.

«В просочившихся документах указано, что именно предоставляют западные страны каждой бригаде в виде военной техники и оружия», — отметил журналист.

По его мнению, беспокойство также вызывает и попадание в открытый доступ подробного описания слабых мест украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), которая, как оказалось, судя по этим данным, может быть подавлена уже в следующем месяце.

«Это даст России громадное тактическое преимущество», — заключил Стюарт.

Заветные материалы: утечка Пентагона, скандал далай-ламы, мобилизация в Африке
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

В тот же день председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майкл Тернер указал на то, что власти Украины могут скорректировать некоторые стратегические планы на фоне утечки секретных документов Пентагона.

Тернер отдельно прокомментировал данные о том, что ВСУ испытывают острую нехватку отдельных видов боеприпасов. По его словам, это может стать наглядным руководством для союзников Киева о том, какая помощь наиболее актуальна. Вместе с тем преждевременно будет полагать, что украинская армия полностью уязвима или вскоре станет таковой.

До этого, 11 апреля, министр обороны США Ллойд Остин, комментируя заявления о том, что утечка документов Пентагона срывает планы украинского контрнаступления, заявил, что у Киева есть возможности наступать.

В этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в том числе на планы контрнаступления.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023