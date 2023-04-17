СМИ назвали утечку данных из Пентагона мощным ударом по ВСУ перед наступлением

Утечка секретных материалов Пентагона явилась серьезным ударом по боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал обозреватель издания The Australian Кэмерон Стюарт 16 апреля.

По его словам, это также нанесло мощный урон доверию к Соединенным Штатам Америки.

«Утечка до 100 секретных документов США нанесла ущерб военной кампании Украины и подорвала доверие к Америке», — написал Стюарт.

Наиболее опасным аспектом утечки обозреватель назвал тайную информацию, которая дала, по его словам, Москве представление о том, насколько каждая бригада ВСУ готова к ожидаемому весеннему наступлению.

«В просочившихся документах указано, что именно предоставляют западные страны каждой бригаде в виде военной техники и оружия», — отметил журналист.

По его мнению, беспокойство также вызывает и попадание в открытый доступ подробного описания слабых мест украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), которая, как оказалось, судя по этим данным, может быть подавлена уже в следующем месяце.

«Это даст России громадное тактическое преимущество», — заключил Стюарт.

В тот же день председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майкл Тернер указал на то, что власти Украины могут скорректировать некоторые стратегические планы на фоне утечки секретных документов Пентагона.

Тернер отдельно прокомментировал данные о том, что ВСУ испытывают острую нехватку отдельных видов боеприпасов. По его словам, это может стать наглядным руководством для союзников Киева о том, какая помощь наиболее актуальна. Вместе с тем преждевременно будет полагать, что украинская армия полностью уязвима или вскоре станет таковой.

До этого, 11 апреля, министр обороны США Ллойд Остин, комментируя заявления о том, что утечка документов Пентагона срывает планы украинского контрнаступления, заявил, что у Киева есть возможности наступать.

В этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в том числе на планы контрнаступления.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.