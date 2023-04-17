Мужчина погиб при опрокидывании легковушки в Орловской области
В Орловской области в результате опрокидывания легкового автомобиля погиб 32-летний мужчина. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.
Авария произошла вечером 16 апреля на 119-м км автодороги Орел – Тамбов. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2112 неправильно выбрал скорость и потерял управление. Машина вылетела с проезжей части и перевернулась, пишет InfoOrel.ru.
В результате ДТП автомобилист получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой помощи. Обстоятельства устанавливаются.
6 апреля в Калужской области в кювет съехал автомобиль Lexus. Водитель погиб на месте. Предполагается, что он превысил скорость и не справился с управлением.