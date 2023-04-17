Путин оценил ход учений ТОФ и встретился с главой минобороны Китая

Президент России Владимир Путин в понедельник, 17 апреля, встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства принял доклад о ходе внезапной проверки сил Тихоокеанского флота и отметил, что РФ может задействовать свои ВМС в любых конфликтах и на любых направлениях.

За день до этого российский лидер вместе с Шойгу встретился с главой минобороны Китая Ли Шанфу и обсудил военно-техническое партнерство Москвы и Пекина. Подробнее — в материале корреспондентов «Известий» Георгия Гривенного и Кирилла Олькова.

В ходе совещания с Шойгу Путин отметил, что первый этап проверки прошел на очень высоком уровне. Глава государства указал, что сейчас основной театр боевых действий развернулся на суше, но и морские соединения должны находиться в постоянной боеготовности.

«Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных Сил, и прежде всего, это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал, и поэтому я Вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах», — заявил президент.

С 18 апреля начнется завершающий этап проверки, в рамках которого корабельные ударные группировки с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков, доложил Шойгу.

Внезапная проверка началась с 14 апреля. В этот день в Минобороны России уведомили о выходе боевых кораблей, судов и катеров ТОФ из пунктов постоянной дислокации. Было начато оперативное развертывание в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей для выполнения задач в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей. Главная цель внезапной проверки ТОФ — наращивание способности ВС РФ решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что внезапная проверка флота будет проводиться в три этапа. По его словам, для этого создана учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности вооруженных сил. Он подчеркнул, что данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.