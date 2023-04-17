Тело женщины обнаружили на крыше ТЦ в Волгограде
В Волгограде на крыше торгового центра обнаружено тело женщины, сообщает «КП Волгоград» со ссылкой на экстренные службы 17 апреля.
«Погибшая проживала в многоквартирном доме № 50 на улице Героев Сталинграда. Это 16-этажное здание», — сообщает издание.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели.
4 апреля житель Воронежа выпал из окна 19-го этажа и выжил. Очевидцы рассказали, что перед падением он долго стоял на краю окна. Спасатели прибыли на место происшествия до падения и своевременно оказали помощь.