Стойка шасси сломалась у самолета L-410 при взлете в Якутии
В Якутии у самолета L-410 при взлете сломалась стойка шасси. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
Воздушное судно совершало учебно-тренировочный полет из аэропорта Маган в Якутске. В процессе этого произошел надлом передней стойки шасси. На борту самолета находись пять членов экипажа, пострадавших нет.
Региональное СК проводит доследственная проверка по факту инцидента.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают членов экипажа самолета. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Ранее, 11 апреля, самолет L-410 авиакомпании «КрасАвиа», направлявшийся из Красноярска в Мотыгино, вернулся в аэропорт вылета из-за постороннего шума в фюзеляже. Выяснилось, что произошел отрыв резинового уплотнения — антиобледенителя, который идет внизу по фюзеляжу. Отмечалось, что безопасности полетов ничто не угрожает. Рейс перенесли на 12 апреля.