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Политолог не исключил связи между визитом министра обороны КНР и учениями ТОФ

Политолог Денисов: визит министра обороны КНР — демонстрация партнерства Китая и России в сфере безопасности
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Фото: ТАСС/Павел Бедняков
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Визит главы минобороны КНР Ли Шанфу в Россию, который проходит на фоне незапланированных учений Тихоокеанского флота, — это демонстрация того, что Россия готова ко всем угрозам на территории своего государства, в том числе на восточном фланге. Об этом в понедельник, 17 апреля, «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

По его словам, визит Ли Шанфу показывает, что между Россией и Китаем формируется стратегическое партнерство во всех областях, в том числе в сфере безопасности.

«Исходя из того, что и в России, и в Китае идентичное понимание необходимости построения многополярного мира, в рамках которого будет учитываться мнение не только одной конкретной страны, но во внимание будет приниматься и мнение других, теперь уже точно можно говорить, мировых лидеров, то это лишний раз подтверждает, что в нынешних условиях российско-китайское сотрудничество приобретает новое измерение, связанное с тем, что двум странам по силе, по мощи, конечно же, будет легче достичь намеченных результатов», — подчеркнул Денисов.

При этом он призвал не питать иллюзий, что в ближайшей временной перспективе на подобный сценарий будут согласны другие лидеры международного сообщества.

Проверка Тихоокеанского флота, как отметил Денисов, — это демонстрация того, что Россия готова ко всем угрозам на своей территории, в том числе на восточном фланге. В частности, он отметил, что сейчас участились маневры со стороны США и ряда стран Юго-Восточной Азии, которые поддерживают Вашингтон.

«В случае эскалации Россия, надо полагать, не останется в стороне и при необходимости будет отстаивать свои национальные интересы. В современном мире знаковые военно-политические события просто так не проходят. В этом отношении символично выглядит, что эти два события (визит министра обороны КНР и проверка ТОФ. — Ред.) совпали приблизительно в один временной период. Можно предположить, что это, возможно, была демонстрация России странам коллективного Запада того, что в этой сложной геополитической ситуации Россия готова оказать поддержку Китаю», — добавил он.

«Запад не в том статусе, чтобы давать указания Китаю»
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Ранее в этот день председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников сказал «Известиям», что взаимоотношения России и Китая в политической и экономической сферах последнее время всё больше и больше укрепляются.

Молотников отметил, что долгое время сотрудничество двух стран проявлялось на уровне крупного бизнеса, но сейчас с учетом замены товаров по ряду направлений начинает проявляться и в экономике на более низких ступенях.

В этот же день официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя журналистам визит главы минобороны республики в РФ, подчеркнул, что сотрудничество между Пекином и Москвой не направлено против третьих стран и основано на принципах неконфронтации и неприсоединения к каким-либо блокам.

16 апреля президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Ли Шанфу. В ходе переговоров российский лидер отметил, что отношения двух стран хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств. Он назвал военное сотрудничество государств одним из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические взаимоотношения.

Внезапная проверка сил Тихоокеанского флота началась 14 апреля, ТОФ был поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. 17 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что с 18 апреля начнется завершающий этап внезапной проверки.

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