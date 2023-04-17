У правительства США имелся доступ ко всей информации в Twitter
Власти США имели полный доступ к личным сообщениям Twitter. Илон Маск сделал разоблачающее заявление о собственной соцсети. Предприниматель дал интервью журналисту Такеру Карлсону, передает телеканал «Известия». Маск выяснил, что администрация Twitter ранее сотрудничала с властями. Объемы раскрытия данных, по словам Маска, его шокировали.
После покупки Twitter Маск сообщает всё новые подробности работы соцсети. Тотальный контроль властей над ресурсом всё более очевиден.
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