В АТОР рассказали о влиянии роста цен на авиабилеты в России на стоимость туров

Возможный рост стоимости авиабилетов в России в 2023 году на 15–30% не повлияет на цены туров по стране. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, планируя отдых внутри страны, россияне, как правило, бронируют размещение через туроператоров, а транспорт выбирают самостоятельно.

«Туроператоры отмечают растущую долю автомобилистов, кто-то добирается на самолетах, кто-то — по железной дороге. Поэтому на стоимость турпакета, реализуемого туроператором, повышение стоимости транспорта по факту не повлияет», — сказала Ломидзе по итогам совещания по подготовке к туристическому сезону 2023 года.

При этом она отметила, что это отразится на стоимости отдыха в целом для потребителей.

«Это 15-процентное повышение никого не пугает. Всё, что выше, это абсолютно конъюнктурная история. Как мы видим это сейчас, она связана с высоким спросом на определенных направлениях на определенные даты. И при этом мы понимаем, что, если это 30-процентное повышение цены начнет отпугивать потребителей, то цена снизится», — добавила исполнительный директор АТОР.

Как отметила Ломидзе, данное явление затрагивает не все направления, не всех даты и распространяется не на всю перевозку по России.

Ранее в понедельник заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик предупредил, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023 году могут подорожать на 15–30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования. Кроме того, не исключено уменьшение количества рейсов, заключил он.

4 апреля ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая крупнейшие авиакомпании РФ, попросила Минтранс выделить авиаперевозчикам около 100 млрд рублей с апреля по октябрь 2023 года на возмещение расходов при полетах внутри РФ.

Речь идет о так называемых антисанкционных субсидиях, выделяемых на перевозки внутри России в условиях внешнего санкционного воздействия. В 2022 году (с апреля по октябрь) авиаперевозчики получили 100 млрд рублей, с ноября 2022-го по конец марта 2023-го правительство выделило на эту меру поддержки еще 25,3 млрд рублей.