Системы теплоснабжения Москвы готовят к завершению отопительного сезона

Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить системы теплоснабжения Москвы к завершению отопительного сезона, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в понедельник, 17 апреля.

«В настоящее время проводятся регламентные работы на тепловых сетях и пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях», — отметил он в разговоре с журналистами.

Бирюков объяснил, что решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха остается выше +8 градусов. Далее отключение проводится поэтапно в течение пяти дней.

Заместитель мэра сообщил, что предстоит отключить отопление более чем в 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов. В первую очередь пройдут отключения на промышленных и административных объектах, а затем и в жилых домах, школах и лечебных учреждениях.

Бирюков также указал, что после отключения отопления в полном объеме дадут старт мероприятиям по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в среду, 19 апреля, дневная температура воздуха поднимется до +18 градусов. При этом он отметил, что на текущей неделе температура в регионе вряд ли поднимется до +20 градусов, так как преобладают северные и северо-восточные потоки.