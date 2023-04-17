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Джокович на русском языке поздравил Рублева с победой на турнире в Монте-Карло

Сербский теннисист Джокович на русском языке поздравил Рублева с победой на турнире в Монте-Карло
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Фото: Global Look Press/picture alliance/Juan Carlos Rojas
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович на русском языке поздравил россиянина Андрея Рублева с победой над датчанином Хольгером Руне в финале турнира в Монте-Карло в воскресенье, 16 апреля.

Джокович опубликовал пост в соцсетях, написав на русском языке: «Молодец!» К публикации серб прикрепил фото Рублева. К поздравлениям присоединились и другие теннисисты.

Так, испанец Карлос Алькарас написал в соцсетях: «Поздравляю. Ты заслужил это, Андрей!» Греческий теннисист Стефанос Циципас также опубликовал пост с поздравлением в адрес Рублева, написав: «Он это заслужил. Он славный парень».

Победа в турнире серии «Мастерс» стала первой в карьере 25-летнего россиянина на турнирах ATP-1000. Трофей Рублеву вручил правящий князь Монако Альбер II c супругой.

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Ранее в тот же день Рублев обыграл Руне в финале турнира со счетом 5:7, 6:2, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 36 минут. Рублев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19.

Турнир в Монте-Карло проходил на грунтовых кортах. Его призовой фонд составил €5,8 млн.

После победы в Монте-Карло Рублев поднялся на пятое место в гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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