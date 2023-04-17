СМИ заявили о 89 полетах США над Черным морем за 150 дней
США и НАТО совершили 16 пилотируемых и 73 беспилотных разведывательных полетов над Черным морем за 150 дней. Об этом 17 апреля сообщает Newsweek со ссылкой на секретные данные Пентагона, которые подверглись утечке.
«Все миссии, очевидно, проходили к югу от Крыма, без пересечения установленной министром обороны зоны», — говорится в материале.
Издание отмечает, что с тех пор Россия отреагировала на пять разведывательных вылетов США и НАТО. По мнению журналистов, новые меры были, очевидно, введены после инцидента с британским разведывательным самолетом RC-135, который 29 сентября заметили над Черным морем у границ РФ в Калининградской области.
Издание отмечает, что полеты кажутся скорее эпизодическими и демонстрацией силы, чем необходимостью, учитывая, что их было меньше одного в день.
Ранее в этот день Newsweek со ссылкой также на слитые документы Пентагона заявил, что контрнаступление Украины может начаться 30 апреля, однако подробности сайт не привел.
Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.