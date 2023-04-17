Запас иммуноглобулина сформировали в Томской области

В Томской области медицинские учреждения сформировали запас иммуноглобулина, который необходим для защиты от клещевой инфекции. На балансе учреждений есть 10 тыс. доз препарата.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора РИА «Томск» рассказали, что область относится к числу российских регионов с наиболее высокой численностью клещей. В этом году первый случай присасывания клеща в Томске зафиксировали 16 марта, почти на месяц раньше, чем год назад. Всего же этой весной от насекомых пострадали 12 человек.

Пункты серопрофилактики откроются во всех муниципалитетах с 18 апреля. За последнюю неделю прививки сделали 5 402 человека, в том числе 1 248 детей. После установления сухой погоды в регионе начнется противоклещевая обработка. Работы проведут на территории в 800 га. Обработают, в том числе, Михайловскую и Березовую рощи, Лагерный сад и Новособорную площадь.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае отмечен значительный рост активности клещей. Порядка четверти пациентов пострадали на Черноморском побережье.