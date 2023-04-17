«АвтоВАЗ» опроверг сообщение о переносе старта продаж Lada Vesta NG
«АвтоВАЗ» опроверг информацию о переносе старта продаж Lada Vesta NG. Об этом сообщает 17 апреля Autonews.
Ранее в этот же день газета «Ведомости» написала, что первые владельцы получат свои машины не ранее июня 2023 года.
Корреспондент Autonews обратился в пресс-службу «АвтоВАЗа», где эту информацию опровергли, уточнив, что продажи Vesta NG начнутся в мае 2023 года, как и планировалось.
В настоящее время Lada Vesta NG оснащается восьмиклапанным двигателем ВАЗ-11182 объемом 1,6 л. Мощность — 90 л.с. Первое время завод будет выпускать Vesta NG в кузове «седан», «универсал» и версии SW Cross только с этим силовым агрегатом. Версия со 106-сильным 16-клапанным двигателем появится ориентировочно в мае-июне.
В феврале сообщалось «АвтоВАЗ» в 2023 году может выпустить до 100 тыс. Lada Vesta NG.