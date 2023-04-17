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Авто
В России продажи автомобилей во вторую неделю апреля снизились на 8%

«АвтоВАЗ» опроверг сообщение о переносе старта продаж Lada Vesta NG

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Фото: АвтоВАЗ
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«АвтоВАЗ» опроверг информацию о переносе старта продаж Lada Vesta NG. Об этом сообщает 17 апреля Autonews.

Ранее в этот же день газета «Ведомости» написала, что первые владельцы получат свои машины не ранее июня 2023 года.

Корреспондент Autonews обратился в пресс-службу «АвтоВАЗа», где эту информацию опровергли, уточнив, что продажи Vesta NG начнутся в мае 2023 года, как и планировалось.

В настоящее время Lada Vesta NG оснащается восьмиклапанным двигателем ВАЗ-11182 объемом 1,6 л. Мощность — 90 л.с. Первое время завод будет выпускать Vesta NG в кузове «седан», «универсал» и версии SW Cross только с этим силовым агрегатом. Версия со 106-сильным 16-клапанным двигателем появится ориентировочно в мае-июне.

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В феврале сообщалось «АвтоВАЗ» в 2023 году может выпустить до 100 тыс. Lada Vesta NG.

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