Программу для инвалидов «Доступный Север» реализуют в Заполярье
В Мурманской области реализуют комплексную программу для инвалидов «Доступный Север». Цель — повышение уровня доступности приоритетных проектов социальной и транспортной инфраструктуры. На это выделят 1,3 млрд рублей. Проект постановления опубликован на портале «Открытый электронный регион».
В частности, долю доступных маломобильным группам населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве объектов планируется повысить с 74 до 75,2%. При этом доля инвалидов, которые положительно оценивает отношение населения к проблемам инвалидов, как ожидается, вырастет с 82% до 85%.
Планируется увеличить долю парка подвижного состава общественного транспорта, оборудованного для перевозки инвалидов. Сейчас доля таких автобусов составляет 51%, а троллейбусов — 63,6%.
Что касается финансирования проекта, то более 31 млн рублей поступит из федерального бюджета, а почти 24 млн рублей — из бюджетов муниципальных образований. 750 млн рублей возьмут из внебюджетных источников.
ИА «Би-порт» уточняет, что, по данным на 1 января 2023 года в Мурманской области проживало 28 254 инвалида.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области расширили перечень категорий участников программы «Свой дом в Арктике». Заявителем при использовании материнского капитала для строительства может быть не только сама получательница, но и ее супруг. Часть изменений касается и участников специальной военной операции.