Госдума и Совфед предложили расширить круг получателей страховой пенсии

Госдума и Совет Федерации предложили внести изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях», согласно которым предусматривается, что переезд пенсионера за пределы сельской местности не будет считаться основанием для перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Согласно ч. 14 ст. 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет предусматривается установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% от суммы фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии.

В пояснительной записке к документу сказано, что повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается только в случае, если гражданин продолжает проживать в сельской местности. При выезде на новое место жительства за пределы сельской местности данное повышение не устанавливается.

«В то же время имеются категории граждан, которые, работая в сельском хозяйстве, значительно перевыполнили требования к страховому стажу, не переехали на новое место жительства и продолжают проживать в тех же населенных пунктах, однако лишены права на установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, поскольку в результате изменения границ муниципальных образований их населенные пункты изменили свой статус и исключены из населенных пунктов, относящихся к сельской местности», — сказано в записке.

Также отмечается, что бывают ситуации, когда граждане, имеющие большой стаж работы в сельском хозяйстве, вынуждены вследствие преклонного возраста переехать на новое место жительства в связи с тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родных и близких.

«Лишение указанных граждан, не проживающих по независимым от них причинам в сельской местности, но имеющих значительный стаж работы в сельском хозяйстве, данной надбавки к их страховой пенсии является несправедливым», — отмечают авторы инициативы.

7 апреля стало известно, что правительство РФ поддержало законопроект об увеличении гарантийного возмещения для участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Такие выплаты должны вырасти в два раза — с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Страховку участники фондов должны получать, если НПФ обанкротился или потерял лицензию.