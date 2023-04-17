ArtMasters и «Движение Первых» подписали соглашение о сотрудничестве

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters и Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение Первых» подписали соглашение о партнерстве в сферах творческого развития детей и молодежи России.

В рамках соглашения будет реализована серия мероприятий и проектов, направленных на обучение и профориентацию, создание условий для развития творческого потенциала участников «Движения Первых», а также отбор лучших из лучших для вовлечения в проекты креативных индустрий, которые разрабатывает и реализует ArtMasters.

«Движение Первых» и ArtMasters планируют создать экспериментальную творческую площадку для детей и молодежи, которая позволит привлекать и выявлять талантливых, профессиональных и заинтересованных творческих детей по всей России. Разнообразные образовательные программы, опирающиеся на опыт и практику Академии АртМастерс, возможность попробовать или развить свои навыки в профессиях backstage индустрии и цифрового искусства, познакомиться с признанными мэтрами и наставниками индустрии — это только малая часть того, что будет включать в себя площадка.

«Сотрудничество Движения первых с чемпионатом творческих компетенций ArtMasters открывает Первым новые возможности и перспективы. Поддержка авторского творчества, участие в конкурсных и образовательных мероприятиях, экспертное наставничество — всё это станет важным шагом вперед для тех, кто хочет связать свою жизнь с миром креативных индустрий. Мы создаем масштабное творческое сообщество детей и молодёжи, которое, уверен, станет трамплином для появления новых звёзд российского шоу-бизнеса», — отметил председатель правления РДДМ «Движение первых» Григорий Гуров.

«Мы видим много точек соприкосновения, которые позволят расширить ландшафт работы с детьми и молодежью в рамках креативных индустрий. Уже сегодня мы активно работаем со школьниками и молодежью в рамках Чемпионата ArtMasters. Развитие творческого потенциала, формирование сообщества талантливых и активных молодых людей – это важная прикладная задача, которую мы будем решать вместе с «Движением Первых». Именно сейчас мы вместе создаем уникальную возможность еще в школьные годы встать и уверенно пойти по дороге творчества с лучшими наставниками индустрии», — прокомментировал директор Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

В образовательном направлении сотрудничества, эксперты экосистемы ArtMasters (Академии АртМастерс, Чемпионата ArtMasters, а также Ассоциации финалистов и лауреатов ArtMasters), проведут мастер-классы, семинары и обучающие сессии для детей и молодежи по всех, в том числе новых, регионах России. Эксперты «Движения Первых» примут участие в формировании конкурсных заданий для юниорской возрастной категории Чемпионата ArtMasters, а также в работе экспертного жюри.

В планах коллаборационные интеграции и проекты. Например, в рамках Ежегодного международного конкурса авторов русской песни «АВТОРА!», организованного Продюсерским центром ArtMasters и Музыкальной академией Игоря Матвиенко М.А.М.А., будет создана тематическая конкурсная программа среди юных авторов.

Идет подготовка оригинального зрелищного научно-популярного неореалити «Код разума», премьера которого состоится в конце года. В проект будут вовлечены талантливые участники РДДМ «Движение Первых», а кастинги будут проходить по всей стране. В разработке и постановке задействованы эксперты и финалисты Чемпионата ArtMasters.

Участники «Движения Первых» получат возможность принять участие в Чемпионате и стать частью уникального сообщества ArtMasters, настоящей «семьи» лучших молодых профессионалов индустрии.