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Авто
В России продажи автомобилей во вторую неделю апреля снизились на 8%

В России продажи автомобилей во вторую неделю апреля снизились на 8%

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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Во вторую неделю апреля в России было продано 20 827 новых автомобилей, что на 8% меньше, чем в первую неделю месяца. Об этом сообщили аналитики «Автостата» в понедельник, 17 апреля.

По статистике, падение коснулось всех сегментов рынка: продано 16,4 тыс. легковых автомобилей (–6%), также сократились продажи легких коммерческих машин (–15%) и грузовиков (–14%).

Кроме того, снизились продажи новых автобусов (–14%).

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При этом, по данным маркетингового агентства НАПИ, за первые три месяца 2023 года продажи новых грузовых автомобилей выросли на 22,4%, а подержанных было продано на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

12 апреля эксперты «СберАвто» и «СберСтрахования» опубликовали результаты опроса, согласно которому у россиян наиболее востребованы немецкие, японские и корейские автомобили.

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