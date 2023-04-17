В России продажи автомобилей во вторую неделю апреля снизились на 8%
Во вторую неделю апреля в России было продано 20 827 новых автомобилей, что на 8% меньше, чем в первую неделю месяца. Об этом сообщили аналитики «Автостата» в понедельник, 17 апреля.
По статистике, падение коснулось всех сегментов рынка: продано 16,4 тыс. легковых автомобилей (–6%), также сократились продажи легких коммерческих машин (–15%) и грузовиков (–14%).
Кроме того, снизились продажи новых автобусов (–14%).
При этом, по данным маркетингового агентства НАПИ, за первые три месяца 2023 года продажи новых грузовых автомобилей выросли на 22,4%, а подержанных было продано на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
12 апреля эксперты «СберАвто» и «СберСтрахования» опубликовали результаты опроса, согласно которому у россиян наиболее востребованы немецкие, японские и корейские автомобили.