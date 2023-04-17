Союз врачей Судана сообщил об артобстрелах медучреждений в Хартуме

Медучреждения в Хартуме и других городах Судана подвергались артиллерийским обстрелам в ходе боестолкновений между подразделениями армии и силами быстрого реагирования (спецназа). Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил профсоюз врачей.

«Мы обращались к сторонам конфликта с призывом не наносить удары по медицинским учреждениям, но произошло с точностью до наоборот. По больницам <...> в Хартуме и [других] городах велся огонь из артиллерии и стрелкового оружия», — следует из заявления, опубликованного на странице Союза врачей Судана в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее в этот день глава спецназа Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что армия наносит удары с воздуха по мирным жителям, и добавил, что действия спецназа являются ответом на жестокую кампанию армии против невинных людей.

Накануне суданская армия согласилась открыть гуманитарные коридоры ради безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа.

Призыву ООН также последовали силы быстрого реагирования (SRF) Судана. При этом спецназ, так же как и армия страны, оставляет за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий со стороны противника. Несмотря на это, после того как была достигнута договоренность открыть гуманитарные коридоры, в Хартуме усилились уличные бои.

По данным местного комитета врачей, более 100 мирных жителей погибли в результате вооруженных столкновений. Также отмечается, что точное число жертв подсчитать не удается.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Хамидти. В результате этого утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Как указал секретариат межправительственной организации по развитию (ИГАД), участники саммита приняли решение, что президенты Джибути, Кении и Южного Судана должны как можно скорее направиться в Судан для примирения противоборствующих сторон.