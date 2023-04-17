Еще два пожара потушили в лесах Пензенской области
В Пензенской области ликвидировали еще два пожара, случившихся на территории Ахунско-Ленинского и Ломовского лесничеств. Об этом пресс-служба регионального минсельхоза сообщает в понедельник, 17 апреля.
Оба возгорания были обнаружены в минувшую пятницу. В Ахунско-Ленинском лесничестве под Пензой площадь, пройденная огнем, составила 1,5 га, в Ломовском лесничестве в Нижнеломовском районе — 0,4 га, уточняет ИА «Пенза-пресс».
Пожары локализовали и ликвидировали в день обнаружения. Мероприятия выполнены силами лесопожарного центра и лесничеств.
Лесные пожары в Пензенской области начали происходить регулярно с начала апреля. Огонь уже тушили в Никольском, Сердобском, Кузнецком и Пензенском районах. С 8 апреля и до особого распоряжения посещение лесов в регионе запрещено.
14 апреля сообщалось, что пожароопасный сезон уже начался в 58 регионах России, а особый противопожарный режим был введен в 17. Только на прошлой неделе на территории страны было зафиксировано почти 5 тыс. термических точек.