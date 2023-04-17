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Двое детей едва не пострадали от падения ледяной глыбы в Карелии

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В Суоярви в Карелии глыба льда едва не упала на головы двух детей. Трагедии удалось избежать благодаря действиям родителей.

Как сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на очевидцев, куски льда начали отлетать от крыши дома в тот момент, когда они вместе с детьми проходили мимо.

В случившемся жители винят местную УК, которая в период активного таяния снега не занимается очисткой крыш от наледи и сосулек.

Ранее, в середине марта, сообщалось, что в Ярославле кусок льда упал на женщину с ребенком. ЧП произошло, когда семья выходила из поликлиники. После случившегося женщина сразу же вызвала «скорую».

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