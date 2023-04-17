В зоне СВО погиб ветеран боевых действий из Новоуральска Александр Беляев
В зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса в возрасте 45 лет погиб ветеран боевых действий Александр Беляев из Новоуральска Свердловской области. Об этом 17 апреля сообщил глава Новоуральского городского округа.
«Александр Владимирович учился в 46 школе, окончил училище № 37 по специальности «краснодеревщик». Воевал в Чечне, за что получил звание ветерана боевых действий. <…> Прощание с Александром Беляевым состоится в новоуральском похоронном доме 18 апреля в 12:00», — написал он в соцсети «ВКонтакте».
Беляев отправился в зону СВО добровольцем, подписав контракт 30 сентября 2022 года.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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