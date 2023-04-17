Семь ландшафтных пожаров потушили за сутки в Псковской области
В Псковской области в воскресенье, 16 апреля, ликвидировали семь ландшафтных пожаров. Всего же с начала пожароопасного сезона зарегистрировали 68 природных пожаров. Такие данные Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС.
Обстановка, связанная с палами травы на территории Псковской области, находится на особом контроле, пишет Псковская лента новостей со ссылкой на ГУ МЧС по региону. За целенаправленный поджог травы предусмотрена ответственность.
В пятницу, 14 апреля, сообщалось о начале пожароопасного сезона в 58 регионах России. Особый противопожарный режим действует в 17. Ситуация с природными пожарами находится на личном контроле главы МЧС Александра Куренкова.