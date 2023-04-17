Женщина пострадала при опрокидывании авто в кювет в Калужской области
Под Кировым в Калужской области в результате опрокидывания легковушки в кювет пострадала женщина. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.
Авария произошла утром в понедельник, 17 апреля, на 7-м км автодороги Брянск – Людиново – Киров – Лосиное. Автомобиль Renault Logan под управлением 38-летней женщины вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся.
В результате автомобилистка получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали.
По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель не справилась с управлением. Обстоятельства устанавливаются.
9 апреля в Ленинградской области легковой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в реку около поселка Приладожский. При подъеме машины в салоне обнаружили тела девушки и молодого человека.