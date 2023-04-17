Один человек погиб и двое пострадали при столкновении фур в Тверской области
В Ржевском округе Тверской области в результате столкновения грузовиков погиб человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в воскресенье, 16 апреля, на 230-м км федеральной трассы М-9 «Балтия». По неустановленным причинам грузовик MAN TGX выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Scania.
Как уточняют «Тверские ведомости», от удара Scania развернуло поперек дороги, а MAN вылетел в кювет. Водитель Scania скончался в больнице. Водитель второй машины и его пассажир тоже получили травмы, информация об их состоянии не приводится.
Обстоятельства смертельного лобового столкновения устанавливаются.
7 апреля на заснеженной трассе в Оренбургской области столкнулись грузовик «КамАЗ» и «Лада Калина». Водитель легковушки и его пассажирка погибли на месте.