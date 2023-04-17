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В России продажи автомобилей во вторую неделю апреля снизились на 8%

«Столото» направил службе «Милосердие» 58,6 млн рублей с пасхального тиража

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Фото: Служба помощи «Милосердие»
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«Столото» направил общественной организации «Милосердие» 58,6 млн рублей по итогам благотворительного пасхального тиража «Русского лото». Всего на тираж было продано порядка 5,9 млн билетов, сообщает пресс-служба крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей.

По словам операционного директора по маркетингу «Столото» Варвары Басанович, «Столото» направил службе «Милосердие» 10 рублей с каждого купленного билета на праздничный тираж. «Мы были рады воплотить в жизнь такую благотворительную инициативу, ведь пасхальный тираж «Русского лото» объединил многих неравнодушных людей в их стремлении помочь ближнему, сделать доброе дело вместе в этот светлый день», — подчеркнула Басанович.

Телерадиоведущая Тутта Ларсен, ставшая лицом пасхального розыгрыша, отметила, что «все собранные средства адресно пойдут на помощь людям». «Этот проект был для нас с вами возможностью в светлый праздник Пасхи принять участие в добрых делах», — добавила она.

Праздничный тираж, трансляция которого прошла 16 апреля, был беспроигрышным — выиграли все билеты, которые приняли в нем участие. В общей сложности было разыграно 489,9 млн рублей. Один участник выиграл 3 млн рублей, еще 20 — по 1 млн.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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