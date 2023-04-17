Жителя Камчатки задержали за незаконное убийство лося

Полицейские задержали жителя Олюторского района Камчатки, который незаконно убил лося, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое управление МВД.

Злоумышленником оказался 38-летний житель села Хаилино. Предварительно установлено, что в начале января в 30 км от села мужчина произвел отстрел лося, не имея на это лицензии.

В результате государству был причинен ущерб на сумму 400 тыс. рублей, что представляет собой особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота»‎.

Правоохранители изъяли у мужчины мясо животного, снегоход и обрез гладкоствольного одноствольного охотничьего ружья, у которого не было регистрации. Обрез продал подозреваемому 55-летний односельчанин, в отношении которого возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия»‎.

В конце марта сообщалось, что житель Калужской области стал фигурантом дела об убийстве лося. Мужчина выстрелил в животное у одной из деревень в Мосальском районе. Лось убежал, позднее его тушу нашли в лесу.