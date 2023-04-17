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Вступил в силу пожизненный приговор готовившему теракты в Москве главарю ИГ

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Пожизненный приговор одному из главарей запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» гражданину Таджикистана Тоджиддину Назарову, планировавшему теракты в Москве и Новосибирске, вступил в силу. Об этом говорится в понедельник, 17 апреля, в релизе управления ФСБ РФ по столице и области.

«Назаров признан виновным в совершении 21 преступления <…> и приговорен к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 1,5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что Назаров, также известный как Абу-Усама Нораки, создал террористическое сообщество, куда вербовал граждан Таджикистана. Кроме того, он организовал незаконное изготовление, приобретение и хранение взрывчатки, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Других членов террористической ячейки также задержали и привлекли к уголовной ответственности.

Согласно приговору, отбывать срок осужденный будет в колонии особого режима, первые восемь лет — с отбыванием наказания в тюрьме.

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16 июня прокурор просила суд приговорить Назарова к пожизненному заключению в колонии особого режима и штрафу в размере 1 млн рублей.

В 2017 году в шиномонтажной мастерской в Санкт-Петербурге Назаров передал оружие и ингредиенты для взрывчатки для подрыва железнодорожной станции. Участников задержали правоохранители, совершение преступления было пресечено.

В том же году, уже будучи одним из главарей ИГ, он организовал по выделенному каналу связи террористическое сообщество в Москве. Его целью были теракты около здания ФСБ, недалеко от Кремля, а также у здания Минюста. Террористы хотели въехать на машине в группу людей, а после расстрелять их.

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