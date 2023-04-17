Резников извинился за сравнение потерь ВСУ с числом жертв землетрясения в Турции
Глава минобороны Украины Алексей Резников 17 апреля извинился за сравнение потерь в рядах Вооруженных сил с числом погибших при землетрясении в Турции.
«Искренне прошу прощения у всех <...> кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon», — написал он в Twitter.
Министр добавил, что украинцы сочувствуют турецкому народу.
Накануне Резников интервью ответил о потерях ВСУ фразой «меньше, чем при землетрясении в Турции». Во время февральских землетрясений в Турции более 50 тыс. человек погибли, пострадали свыше 107 тыс. человек.
В начале апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в рядах ВСУ более 330 тыс. человек считаются погибшими и пропавшими без вести.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.