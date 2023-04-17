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Bloomberg сообщило о переизбытке СПГ в странах Европы и Азии
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Bloomberg сообщило о переизбытке СПГ в странах Европы и Азии

Bloomberg: страны Европы и Азии столкнулись с переизбытком сжиженного природного газа
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Фото: Global Look Press/dpa/Federico Gambarini
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В Европе и Азии возник неожиданный переизбыток сжиженного природного газа (СПГ), сообщило агентство Bloomberg 16 апреля.

«Похоже, что существует кратковременный избыток газа, который должен поддерживать давление на цены на СПГ в ближайшие несколько недель, что может привести к небольшому снижению контрольных показателей», — рассказал энергетический аналитик Bloomberg Intelligence Тэлон Кастер.

Хотя цены на газ в странах Европы и Азии резко упали по сравнению с прошлогодними максимумами, они по-прежнему намного выше среднего показателя за последние 10 лет, что свидетельствует о возможных опасениях, что нынешний переизбыток может исчезнуть. Кастер отметил, что цены могут быть близки к минимальному уровню, поскольку более дешевые цены на газ могут поднимать дополнительный спрос.

По информации журналистов, запасы СПГ пополняются от Южной Кореи до Испании, в основном из-за мягкого климата в зимний период и программ по сокращению потребления топлива. При этом в текущем году работы по наполнению хранилищ газа в Европе могут быть завершены уже к концу августа из-за наличия множества альтернативных поставщиков, пишет «Газета.Ru».

По данным RBC Capital Markets, в Испании, где расположено наибольшее количество терминалов СПГ в Европе, хранилища газа уже заполнены на 85%. Это значит, что национальный рынок может быстро стать перегруженным и повлиять на спотовые цены.

Вместе с тем, как подчеркивает Bloomberg, рынки опасаются, что нынешний переизбыток может оказаться недолгим. Об этом свидетельствуют снизившиеся, но всё равно высокие цены на газ, как в Европе, так и в Азии. Текущие показатели цен всё еще намного выше среднего значения за последние 10 лет.

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Ранее, 3 апреля, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что импортеры Евросоюза (ЕС) могут столкнуться с трудностями, если США запретят экспорт сжиженного природного газа. Она выразила мнение, что в случае, если Соединенные Штаты запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем импортерам ЕС придется принимать «жесткие решения».

При этом, по данным совета экономических консультантов при Белом доме, экспорт СПГ из США в Европу в прошлом году вырос до 117,4 млн против 47,8 млн куб. м в 2021.

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