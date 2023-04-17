Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Латвии сообщили о запрете на въезд 10 россиянам из-за дела Кара-Мурзы
Политика
Посла США пригласили в Госдуму на заседание о биолабораториях на Украине
Общество
Синоптик спрогнозировал до +18 градусов в Москве
Армия
Штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске
Мир
Bloomberg сообщило о переизбытке СПГ в странах Европы и Азии
Наука и техника
В Испании провели первую в мире полностью роботизированную пересадку легкого
Мир
Захарова назвала Чехию основной площадкой производства военной техники для ВСУ
Мир
Премьер Словакии анонсировал приостановку импорта зерна с Украины
Происшествия
Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве ликвидировали
Мир
США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
Авто
Аналитики заявили о росте продаж в России новых и подержанных грузовиков
Мир
Newsweek назвал дату возможного контрнаступления Украины
Мир
Экс-разведчик Риттер уличил Запад в планах втянуть Россию в конфликт с Грузией
Сюжет:

Ветер с метелью ожидают в прибрежных районах Колымы 18 апреля

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ночью 18 апреля на востоке Ольского, Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации. Экстренное предупреждение распространила пресс-служба ПСЦ Магаданской области.

Ожидается метель и северо-восточный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 м/с, отмечает ИА MagadanMedia.

В ПСЦ предупредили, что неблагоприятная погода может привести в обрывам ЛЭП, нарушениям в работе транспорта и ДТП, образованием снежных заносов, обрушением конструкция и травматизму людей.

Днем ранее сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал заморозки на юге России. По его словам, потоки холодных воздушных масс, которые будут проходить через Урал, немного отклонятся к западу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023