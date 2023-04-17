Ветер с метелью ожидают в прибрежных районах Колымы 18 апреля
Ночью 18 апреля на востоке Ольского, Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации. Экстренное предупреждение распространила пресс-служба ПСЦ Магаданской области.
Ожидается метель и северо-восточный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 м/с, отмечает ИА MagadanMedia.
В ПСЦ предупредили, что неблагоприятная погода может привести в обрывам ЛЭП, нарушениям в работе транспорта и ДТП, образованием снежных заносов, обрушением конструкция и травматизму людей.
Днем ранее сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал заморозки на юге России. По его словам, потоки холодных воздушных масс, которые будут проходить через Урал, немного отклонятся к западу.