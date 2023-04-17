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Грушко и замглавы МИД КНР обсудили отношения стран с ЕС и деятельность НАТО

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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
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Замминистра иностранных дел России Александр Грушко и замглавы МИД КНР Дэн Ли на консультации в Пекине 17 апреля обсудили нынешнюю обстановку в Европе, отношения обеих стран с Европейским союзом и деятельность НАТО на фоне геополитической трансформации.

«Российская и китайская стороны подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества как фактора региональной и международной стабильности в условиях глобальной турбулентности, попыток США и их союзников оказывать политико-экономическое давление на наши страны», — говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

В публикации отмечается, что встреча продемонстрировала стратегический характер отношений между Россией и Китаем, а также востребованность продолжения диалога по затронутым темам на консультации.

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16 апреля президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу. В ходе переговоров российский лидер отметил, что отношения двух стран хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств. Он назвал военное сотрудничество государств одним из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические взаимоотношения.

11 апреля официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны, не представляет ни для кого угрозы и в полной мере соответствует международному праву.

26 марта Путин также опроверг утверждения об угрозе для Запада от сотрудничества РФ и Китая. Он добавил, что Москва развивает с Пекином все виды сотрудничества, в том числе и военное, в частности проводит совместные учения.

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