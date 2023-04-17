Командующий армией Судана объявил о роспуске спецназа

Командующий республиканской армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принял решение распустить Силы быстрого реагирования (СБР) и объявил их мятежниками. Об этом 17 апреля сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на МИД Судана.

«Глава Суверенного совета принял решение распустить силы быстрого реагирования и объявить их мятежной против государства силой», — говорится в заявлении суданского МИД.

Ранее в этот день представитель армии Судана заявил о начале финальной части операции против сил спецназа Судана. По его словам, в настоящее время армия преследует отдельные отряды. Он также отметил, что многие бойцы спецназа сдаются в плен армии страны.

В свою очередь, глава спецназа Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что армия наносит удары с воздуха по мирным жителям. Хамидти указал на то, что армия обстреливает мирных жителей истребителями МиГ. Он добавил, что действия спецназа являются ответом на жестокую кампанию армии против невинных людей.

По данным местных врачей, на сегодняшний день при столкновениях погибло по меньшей мере 97 мирных жителей, еще 365 человек получили ранения.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Хамидти. В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Как сообщил секретариат Межправительственной организации по развитию (ИГАД), участники саммита приняли решение, что президенты Джибути, Кении и Южного Судана должны как можно скорее направиться в Судан для примирения противоборствующих сторон.