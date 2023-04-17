Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Латвии сообщили о запрете на въезд 10 россиянам из-за дела Кара-Мурзы
Политика
Посла США пригласили в Госдуму на заседание о биолабораториях на Украине
Общество
Синоптик спрогнозировал до +18 градусов в Москве
Армия
Штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске
Мир
Bloomberg сообщило о переизбытке СПГ в странах Европы и Азии
Наука и техника
В Испании провели первую в мире полностью роботизированную пересадку легкого
Мир
Захарова назвала Чехию основной площадкой производства военной техники для ВСУ
Мир
Премьер Словакии анонсировал приостановку импорта зерна с Украины
Происшествия
Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве ликвидировали
Мир
США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
Авто
Аналитики заявили о росте продаж в России новых и подержанных грузовиков
Мир
Newsweek назвал дату возможного контрнаступления Украины
Мир
Экс-разведчик Риттер уличил Запад в планах втянуть Россию в конфликт с Грузией

В Испании провели первую в мире полностью роботизированную пересадку легкого

0
Фото: Hospital Vall d'Hebron
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больница Vall d'Hebron в Барселоне успешно провела первую полностью роботизированную трансплантацию легкого. Об этом сообщил телеканал RTVE в понедельник, 17 апреля.

Издание уточняет, что операция прошла с использованием нового метода — небольшого разреза под грудиной, через который удаляется больное легкое и вставляется новое без необходимости «ломать» грудную клетку. Утончается, что с момента после того, как этот разрез был сделан вручную хирургом, операция прошла в полностью роботизированном режиме: остальную часть работы сделали четыре руки робота «Да Винчи» через четыре небольших отверстия диаметром 8–12 мм и извлекли больное легкое пациента.

Эта новаторская операция была проведена 65-летнему мужчине, нуждавшемуся в пересадке легкого из-за легочного фиброза, сообщается в материале.

«Новая хирургическая техника позволяет нам разрезать только небольшой участок кожи, жира и мышц. Метод, при котором рана легко заживает, он намного безопаснее и практически не причиняет боли у этого первого пациента», — сказал глава службы торакальной хирургии и трансплантации легких больницы Альберт Хореги, слова которого приводит телеканал.

Он объяснил, что, поскольку это минимально инвазивный метод, он менее болезненный и менее агрессивный, чем традиционный подход к хирургическому вмешательству.

«Это историческая веха, которая, как мы верим, улучшит жизнь тысяч пациентов», — отметил врач.

«Диализ — дорогое удовольствие, значительно дороже пересадки почки»
Академик Сергей Готье — об отношении россиян к донорству органов, количестве операций и реальных нуждах пациентов

В начале февраля, хирурги Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России провели уникальную операцию по устранению редкой врожденной патологии — стеноза почечных артерий. Перед ними стояла сложнейшая задача: тяжесть патологии не позволяла использовать стандартные методы лечения. Составленный врачами план хирургического вмешательства помог не только спасти жизнь ребенка, но и сохранить функцию почек в полном объеме. Для этого специалисты использовали мультидисциплинарный подход.

После хирургического вмешательства показатели, свидетельствующие о почечной недостаточности, постепенно пришли к нормальным значениям.

В январе в Италии успешна была проведена первая в стране операция по трансплантации части легкого пациенту от живого донора. Отмечается, что операция была назначена после того, как иммунологическая реакция на пересадку чужого «материала» в виде костного мозга вызвала ухудшения в общем состоянии ребенка, из-за чего он мог дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023