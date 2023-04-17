В Испании провели первую в мире полностью роботизированную пересадку легкого

Больница Vall d'Hebron в Барселоне успешно провела первую полностью роботизированную трансплантацию легкого. Об этом сообщил телеканал RTVE в понедельник, 17 апреля.

Издание уточняет, что операция прошла с использованием нового метода — небольшого разреза под грудиной, через который удаляется больное легкое и вставляется новое без необходимости «ломать» грудную клетку. Утончается, что с момента после того, как этот разрез был сделан вручную хирургом, операция прошла в полностью роботизированном режиме: остальную часть работы сделали четыре руки робота «Да Винчи» через четыре небольших отверстия диаметром 8–12 мм и извлекли больное легкое пациента.

Эта новаторская операция была проведена 65-летнему мужчине, нуждавшемуся в пересадке легкого из-за легочного фиброза, сообщается в материале.

«Новая хирургическая техника позволяет нам разрезать только небольшой участок кожи, жира и мышц. Метод, при котором рана легко заживает, он намного безопаснее и практически не причиняет боли у этого первого пациента», — сказал глава службы торакальной хирургии и трансплантации легких больницы Альберт Хореги, слова которого приводит телеканал.

Он объяснил, что, поскольку это минимально инвазивный метод, он менее болезненный и менее агрессивный, чем традиционный подход к хирургическому вмешательству.

«Это историческая веха, которая, как мы верим, улучшит жизнь тысяч пациентов», — отметил врач.

В начале февраля, хирурги Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России провели уникальную операцию по устранению редкой врожденной патологии — стеноза почечных артерий. Перед ними стояла сложнейшая задача: тяжесть патологии не позволяла использовать стандартные методы лечения. Составленный врачами план хирургического вмешательства помог не только спасти жизнь ребенка, но и сохранить функцию почек в полном объеме. Для этого специалисты использовали мультидисциплинарный подход.

После хирургического вмешательства показатели, свидетельствующие о почечной недостаточности, постепенно пришли к нормальным значениям.

В январе в Италии успешна была проведена первая в стране операция по трансплантации части легкого пациенту от живого донора. Отмечается, что операция была назначена после того, как иммунологическая реакция на пересадку чужого «материала» в виде костного мозга вызвала ухудшения в общем состоянии ребенка, из-за чего он мог дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.