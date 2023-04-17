Захарова назвала Чехию основной площадкой производства военной техники для ВСУ

Руководство Чехии превратило страну в одну из основных площадок для производства направляемой в Киев военной техники. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она упомянула о том, что еще до начала российской спецоперации Марокко заключило контракт с чешской компанией «Экскалибур Арми» на модернизацию партии из 130 танков Т-72Б, приобретенных у Белоруссии.

Однако, как отметила Захарова, после проведения модернизации 56 танков были возвращены Марокко. Оставшаяся бронетехника — 74 танка — отправилась в зону боевых действий на Украину.

«Руководство Чешской Республики, которое с готовностью превратило свою страну в одну из основных площадок для производства, ремонта и модернизации военной техники, направляемой киевскому неонацистскому режиму», — приводятся слова Захаровой на сайте российского МИДа.

Она добавил, что цели и задачи Запада очевидны: способствовать затягиванию конфликта на Украине и нанести максимальный ущерб России.

В начале апреля сообщалось, что Чехия собирается отправить Украине военную помощь на сумму 600–700 млн крон (примерно $28–32 млн).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.