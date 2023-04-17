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США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
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США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Spc. David CamposContreras
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США перебросят через Эстонию боевую технику для подготовки к учениям Arrow 23, которые пройдут в Финляндии, получившей статус нового государства – члена НАТО. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщается на сайте американского посольства в Таллине.

По данным дипмиссии, за переправку техники будет отвечать боевая группа батальона 2-й бронетанковой бригады армии США. Батальон базируется в Техасе, но в настоящее время дислоцирован в Литве.

В состав контингента входит почти целый бронетанковый общевойсковой батальон с танками Abrams и боевыми машинами пехоты Bradley.

Командира батальона подполковник Джея Айрленд заявил, что оперативное передвижение бронетехники покажет приверженность США защите союзников по НАТО, а также продемонстрирует возможности американских вооруженных сил «как надежной боевой силы».

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Ранее в этот день министерство обороны Швеции сообщило, что в стране пройдут крупнейшие военные учения за последнюю четверть века с участием 14 стран и 26 тыс. человек личного состава. Маневры начнутся в Швеции 17 апреля и завершатся 11 мая. В них участвуют армия, флот, военно-воздушные силы (ВВС) Швеции и подразделения ополчения. Тренировки пройдут на юге королевства, вблизи острова Готланд на Балтийском море.

31 марта сообщалось, что с 12 по 23 июня 2023 года Североатлантический альянс проведет невиданные по масштабам военные учения истребителей под названием Air Defender 2023. На протяжении 11 дней маневров воздушное пространство над Германией будет частично закрыто, учения пройдут под руководством немецких военно-воздушных сил.

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