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Ту-142 обнаружили подлодки «противника» в ходе проверки ТОФ

Минобороны: противолодочные Ту-142 обнаружили подлодки условного противника в ходе проверки ТОФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Противолодочные самолеты Ту-142 обнаружили подлодки условного противника в ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом 17 апреля сообщили журналистам в Минобороны России.

«В рамках внезапной проверки экипажи противоположных самолетов Ту-142 отработали в назначенном морском районе задачи по предназначению — поиск, классификация и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска», — отметили в ведомстве.

Также экипажи Ту-142 провели полеты на максимальную продолжительность, отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий в полете при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.

«Схожие учебные задачи, но над акваторией Тихого океана решались самолетом Ил-38 морской авиации ТОФ», — добавили в Минобороны.

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Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту Владимиру Путину сообщил, что ТОФ с 18 апреля приступит к завершающему этапу внезапной проверки. В частности, будет отработано нанесение ракетных ударов с выполнением электронных пусков.

Внезапная проверка сил ТОФ началась 14 апреля, личный состав был поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

16 апреля подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ТОФ заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах. Личный состав во время марша отработал задачи по обнаружению целей и отражению атаки условного противника.

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