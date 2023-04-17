В Южно-Сахалинске частично закроют проезд по улице Амурской
Восточная часть улицы Амурской вдоль дома № 167 в Южно-Сахалинске будет перекрыта для движения на несколько дней, сообщает пресс-служба городской администрации.
Проезд ограничат с 9.00 18 апреля до 17.00 21 апреля для проведения работ на теплотрассе.
При этом проезд по западной стороне улицы будет свободен, отмечает ИА SakhalinMedia.
Ранее в апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов. Разработкой решения занимается провайдер Simble.