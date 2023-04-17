Белгородские власти дали на ремонт детских площадок один месяц

Детские площадки в Белгородской области должны отремонтировать за один месяц. Такое поручение дал глава региона Вячеслав Гладков.

Как пишет Бел.ru, во время оперативного совещания губернатор рассказал, что за прошедшую неделю от жителей поступило 180 жалоб на состояние детских площадок. Больше всего — в Белгороде и в Старооскольском городском округе.

Гладков дал ровно месяц на ремонт территорий. В течение дня местные власти должны провести анализ обращений жителей. А через неделю ему должны отчитаться о том, как идет работа, есть ли главы, кто не отреагировал на поручение. После завершения ремонта у жителей спросят, как они оценивают его качество.

Ранее сообщалось, что в Чернянском районе Белгородской области отремонтируют две школы. На ремонт одной школы выделили около 110 млн рублей. На ремонт другой — около 164 млн рублей.