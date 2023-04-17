Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Латвии сообщили о запрете на въезд 10 россиянам из-за дела Кара-Мурзы
Политика
Посла США пригласили в Госдуму на заседание о биолабораториях на Украине
Общество
Синоптик спрогнозировал до +18 градусов в Москве
Армия
Штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске
Мир
Bloomberg сообщило о переизбытке СПГ в странах Европы и Азии
Наука и техника
В Испании провели первую в мире полностью роботизированную пересадку легкого
Мир
Захарова назвала Чехию основной площадкой производства военной техники для ВСУ
Мир
Премьер Словакии анонсировал приостановку импорта зерна с Украины
Происшествия
Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве ликвидировали
Мир
США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
Авто
Аналитики заявили о росте продаж в России новых и подержанных грузовиков
Мир
Newsweek назвал дату возможного контрнаступления Украины
Мир
Экс-разведчик Риттер уличил Запад в планах втянуть Россию в конфликт с Грузией

В Кремле объяснили слова Путина о возможном использовании ВМФ на разных направлениях

Кремль: слова Путина о возможности использования ВМФ обусловлены неспокойным окружением РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высказывания президента РФ Владимира Путина о возможности использования Военно-морского флота (ВМФ) России на разных направлениях обусловлено неспокойным окружением России. Об этом заявил в понедельник, 17 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, такая обстановка может привести к региональным конфликтам.

«Мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. Именно вот об этом шла речь», — сказал Песков на брифинге.

Внезапно в море: как и зачем проходит проверка сил Тихоокеанского флота
В маневрах принимают участие корабельные группировки, береговые войска и морская пехота

Ранее в этот день Путин провел встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Министр доложил президенту России о ходе проверки Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ. Войска были приведены в полную боевую готовность и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

Внезапная проверка ТОФ началась с 14 апреля в соответствии с решением главы государства. По словам Шойгу, в ней принимают участие свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.

Заключительный этап проверки наступит 18 апреля, в рамках которого судна флота совместно с береговыми подразделениями отработают задачи нанесения ракетных ударов.

14 апреля Песков отметил, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил. По его словам, данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023