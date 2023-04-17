В Кремле объяснили слова Путина о возможном использовании ВМФ на разных направлениях
Высказывания президента РФ Владимира Путина о возможности использования Военно-морского флота (ВМФ) России на разных направлениях обусловлено неспокойным окружением России. Об этом заявил в понедельник, 17 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, такая обстановка может привести к региональным конфликтам.
«Мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. Именно вот об этом шла речь», — сказал Песков на брифинге.
Ранее в этот день Путин провел встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Министр доложил президенту России о ходе проверки Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ. Войска были приведены в полную боевую готовность и приступили к выполнению учебно-боевых задач.
Внезапная проверка ТОФ началась с 14 апреля в соответствии с решением главы государства. По словам Шойгу, в ней принимают участие свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.
Заключительный этап проверки наступит 18 апреля, в рамках которого судна флота совместно с береговыми подразделениями отработают задачи нанесения ракетных ударов.
14 апреля Песков отметил, что внезапная проверка ТОФ — это поддержание необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил. По его словам, данное мероприятие не связано с заявлениями о расширении НАТО на восток.