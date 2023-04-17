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Армия Судана сообщила о завершающем этапе операции по преследованию спецназа

Армия Судана сообщила о наступлении завершающего этапа операции по преследованию отрядов спецназа
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Фото: REUTERS/Bakri Jad
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Армия Судана приступила к финальной части операции против сил спецназа Судана и сейчас преследует отдельные отряды. Об этом 17 апреля сообщил представитель суданских вооруженных сил, его слова приводит телеканал «Аль-Хадас».

«Армия [Судана] начала завершающий этап операции, который сводится к преследованию отрядов сил быстрого реагирования», — сообщил он, добавив, что на данный момент представители спецназа «разбегаются».

Представитель вооруженных сил также отметил, что многие бойцы спецназа Судана сдаются в плен армии страны.

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Ранее в этот день глава спецназа Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что армия наносит удары с воздуха по мирным жителям. Хамидти указал на то, что армия обстреливает мирных жителей истребителями МиГ. Он добавил, что действия спецназа являются ответом на жестокую кампанию армии против невинных людей.

Суданская армия 16 апреля согласилась открыть гуманитарные коридоры ради безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа.

Призыву ООН также последовали Силы быстрого реагирования (SRF) Судана. При этом спецназ, так же как и армия Судана ранее, оставляет за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий со стороны противника.

Однако после того как была достигнута договоренность открыть гуманитарные коридоры, в столице Судана — Хартуме — усилились уличные бои.

Reuters со ссылкой на местных врачей сообщил, что по меньшей мере 97 мирных жителей погибли при столкновениях в Судане, еще 365 человек получили ранения с начала боевых действий.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Хамидти. В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Как сообщил секретариат Межправительственной организации по развитию (ИГАД), участники саммита приняли решение, что президенты Джибути, Кении и Южного Судана должны как можно скорее направиться в Судан для примирения противоборствующих сторон.

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