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Житель Забайкалья устроил лесной пожар из-за поджога травы

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Житель Забайкалья устроил лесной пожар в Малетинском участковом лесничестве Петровск-Забайкальского района, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

ЧП произошло 16 апреля. Мужчина 2001 года рождения поджигал траву вблизи реки Хилок. Огонь с сухой растительности перекинулся на деревья, в результате чего пожар распространился на лесной массив.

Спасатели ликвидировали горение на площади 5 га. В настоящий момент устанавливается сумма причиненного ущерба. По его итогам забайкальца привлекут к административной или даже уголовной ответственности, отмечает ИА ChitaMedia.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим ввели в Башкортостане с 17 апреля. Во время действия режима в республике запрещено сжигать мусор, устраивать пал сухой травы, разводить костры, а также проводить пожароопасные работы.

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