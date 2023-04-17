Житель Забайкалья устроил лесной пожар из-за поджога травы
Житель Забайкалья устроил лесной пожар в Малетинском участковом лесничестве Петровск-Забайкальского района, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
ЧП произошло 16 апреля. Мужчина 2001 года рождения поджигал траву вблизи реки Хилок. Огонь с сухой растительности перекинулся на деревья, в результате чего пожар распространился на лесной массив.
Спасатели ликвидировали горение на площади 5 га. В настоящий момент устанавливается сумма причиненного ущерба. По его итогам забайкальца привлекут к административной или даже уголовной ответственности, отмечает ИА ChitaMedia.
Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим ввели в Башкортостане с 17 апреля. Во время действия режима в республике запрещено сжигать мусор, устраивать пал сухой травы, разводить костры, а также проводить пожароопасные работы.