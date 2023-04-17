Бренд OMODA объявил цены на новый седан S5 для России. Об этом говорится в пресс-релизе автопроизводителя, который 17 апреля есть в распоряжении «Известий».

С учетом действия специальных маркетинговых программ цены на вторую модель в продуктовой линейке марки начинаются от 2 019 900 рублей в Москве для модели Life. В салонах РФ автомобиль будет доступен в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra и двух модификациях: с 1,5-литровым атмосферным или турбированным двигателями мощностью 147 л.с. У седана новая универсальная модульная архитектура, он также представлен в виртуальном пространстве O-Universe.

Комплектация Tech отличается наличием 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, датчиком дождя, климат-контролем с функцией ионизации воздуха, а также обогревом сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Такая модификация автомобиля стоит по специальным маркетинговым программам от 2 099 900 рублей.

Седан OMODA S5 в топовой комплектации Ultra с аналогичным турбированным двигателем оснащен наружной декоративной подсветкой, панорамным люком и полным набором систем, отвечающих за комфорт и безопасность. Автомобиль с максимальным уровнем оснащения можно будет купить от 2 259 900 рублей.

В компании отметили, что о старте официальных продаж седана на российском рынке объявят дополнительно.

Ранее, 11 апреля, Omoda анонсировал вторую модель в России — седан S5 и рассказал об оснащении машины. Седан Omoda S5 длиной 4644 мм принадлежит к сегменту C. Новинка получит два варианта силовых агрегатов и три комплектации: Life, Tech и Ultra.

Китайский автомобильный бренд Omoda (входит в состав Chery) 13 апреля анонсировал запуск в РФ своей новой марки Jaecoo, который состоится во втором полугодии 2023 года