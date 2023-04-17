Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Бережковской набережной в столичном районе Дорогомилово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве в понедельник, 17 апреля.
«Принятыми мерами в 12:27 пожар был локализован, и в 12:53 пожар был ликвидирован. На месте лаборатория проводит замеры воздуха, по результатам замеров предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышена», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».
Возгорание в административном здании началось ранее в этот день.
Сначала площадь пожара составила 200 кв.м, сообщает телеканал «Звезда». Затем огонь распространился до 600 кв. м, произошло обрушение кровли.
Кроме этого, в части здания, где находится тюнинг-ателье и хранятся литиевые аккумуляторы, были слышны взрывы, поэтому спасателей отвели на безопасное расстояние на некоторое время.