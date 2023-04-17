Более 14,3 тыс. жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю

За минувшую неделю в Иркутской области заболели ОРВИ 14 329 жителей. Это на 40% ниже эпидемического порога, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в понедельник, 17 апреля.

Среди детей до 14 лет зарегистрировано 9146 случаев ОРВИ. У четырех человек лабораторно подтвердили грипп, отмечает ИА IrkutskMedia.

Ранее в апреле врач-аллерголог рассказала, как различить ОРВИ и аллергию, обратив внимание на насморк. При вирусном рините температура обычно превышает 38 градусов. Ринит аллергической природы можно заподозрить, если пациента беспокоят преимущественно зуд и чихание и это состояние совпало с сезоном цветения.