29 апреля на экраны кинотеатров России выходит военная драма «Подрыв»

29 апреля 2023 года на экраны кинотеатров России выходит военная драма «Подрыв», снятая по заказу министерства культуры Республики Беларусь. История о молодых ребятах, их гражданской позиции и тихом подвиге по освобождению своей земли от наследия фашизма особенно злободневно звучит в канун 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кинолента «Подрыв» режиссера Ивана Павлова возникла из материалов сериала «Пламя под пеплом», в котором переплетены современность и события Великой Отечественной войны, воспроизведенные на основании воспоминаний ветеранов. События фильма переносят зрителей в 1945 год, в израненную войной, но поднимающуюся из пепла Белоруссию. Юноши и девушки, совсем недавно испытавшие все тяготы войны, вступают в отряд ОСОАВИАХИМа и, рискуя собственными жизнями, метр за метром разминируют родную землю, понимая, что без этого не вернуться к мирной жизни. Им еще предстоит узнать, что опасность большую, чем посеянные щедрой рукой врагов железки, представляют люди, а именно предатели, которые ловко втираются в доверие и готовы идти на любые преступления перед человечностью.

По словам Владимира Карачевского, продюсера фильма и генерального директора киностудии «Беларусьфильм», кинолента«Подрыв» должна помочь задуматься, «готово ли молодое поколение совершить такой гражданский подвиг, пожертвовать собой, не пиарясь в интернете и не рассказывая об этом. В последнее время мы обставляемся картинками. А ты возьми и просто сделай, никому не рассказывая, потому что у тебя внутри болит за свою страну, свой город и свою семью. Мы должны учить молодое поколение не дешевому самопиару, а умению отдавать себя семье, близким, стране, сохранять традиции».

Съемки этой исторической драмы проходили в тесном сотрудничестве с военными (проект курировало Министерство обороны), Противоминным центром Вооруженных сил Республики Беларусь, в нескольких эпизодах участие принимали каскадеры. С помощью компьютерной графики создавались урбанистические пейзажи 1945 года, так как обновленные фасады и стеклопакеты в окнах разрушали правдоподобную атмосферу разрушенного послевоенного Минска.

Главные роли в картине «Подрыв» были доверены начинающим артистам. Почти для каждого из них это был первый крупный кинопроект. Дарья Карпеченкова, сыгравшая роль главной героини, поделилась, что во время работы над фильмом брала за основу образ Риты Осяниной из повести «А зори здесь тихие»: «Только там героиня немного взрослее и опытнее. Моя Леночка не такая опытная, но по характеру, твердости, уверенности и справедливости они очень похожи, — рассказала девушка. — А еще я брала за основу истории своего отца. Ему 82 года, он ребенок войны, пережил войну и послевоенные годы. Он много рассказывал об этом. У него прекрасные глубокие глаза, в которые посмотришь — и уже не нужно играть, потому что всё становится понятным».

Фильм «Подрыв» — это не только военно-историческая драма, но и очень нежная, трогательная история о первой любви на фоне войны. Разительный контраст между военной хроникой и юной непорочной любовью, тщательно прописанные характеры и мастерски показанный не плакатный, а внутренний патриотизм главных героев ставит ленту «Подрыв» в список кинопремьер, которые обязательно должен увидеть каждый.