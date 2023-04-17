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На площадке ПМЮФ-2023 обсудят систематизацию российского законодательства

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Фото: Росконгресс
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В рамках XI Петербургского международного юридического форума состоится круглый стол «Апробация подходов к систематизации правовых актов в современных условиях».

Участники круглого стола рассмотрят подходы к систематизации правовых актов в современных условиях, включая технические и правовые вопросы, обсудят особенности разработки нормативно-правовой базы, которая должна обеспечить надлежащее проведение этого процесса.

Не менее важным блоком обсуждения станут вопросы организации учета правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также их актуальных редакций. Кроме того, будут рассмотрены перспективы внедрения механизма планирования работы по упорядочению правовых норм.

«Одним из важных направлений работы по систематизации законодательства станет создание на базе существующих ресурсов Минюста России, содержащих около 14,5 млн. нормативных правовых актов в их актуальных редакциях, ФГИС «Право» как источника текстов правовых актов и сервисов, необходимых для ведения правотворческой деятельности», — отметил заместитель министра юстиции Российской Федерации Дмитрий Жуйков.

По его словам результатом работы по систематизации должно стать создание «Государственного фонда правовых актов с последующими изменениями» с использованием современных IT-технологий.

В настоящее время в государственных информационных системах Минюста России содержится около 14,5 млн машиночитаемых текстов нормативных правовых актов. Ежегодно на всех уровнях государственной власти принимается более 1 млн актов.

В 2022 году была создана межведомственная рабочая группа по разработке механизма систематизации правовых актов органов публичной власти всех уровней. Это стало первым шагом к постоянной масштабной работе по систематизации российского законодательства.

XI Петербургский международный юридический форум пройдет с 11 по 13 мая в Санкт-Петербурге. Организаторы Форума: Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд «Росконгресс».

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