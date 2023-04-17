В ГД призвали Украину не тешить себя надеждами на дружбу с Польшей

Украине не стоит тешить себя надеждами на дружбу с Польшей, которая преследует свои национальные интересы. Об этом 17 апреля «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Фантомные боли Варшавы по возвращению былого величия Речи Посполитой — это один из главных двигателей внешней политики Польши, и Украине не стоит тешить себя надеждами по поводу дружбы с поляками, которые преследуют свои национальные интересы, не заботясь о благополучии украинцев», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что Польша поступает так, как ей удобно, и когда дело касается выгоды, европейская политика демонстрирует свое двуличие.

«Трудности Киева никого не волнуют, а «солидарность с Украиной» для Польши — удобная формулировка, в которую можно облечь удовлетворение своих геополитических целей, и не факт, что польский проект «от моря до моря» не будет реализован за счет западноукраинских земель, тогда-то Варшава и проявит свои дерзкие амбиции», — сказал он.

Как только Украина выполнит свою роль антироссийского инструмента, Запад разрушит ее суверенитет, чтобы на его обломках выстроить удобные ему образования, заключил Белик.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша разговаривает с Украиной, так как та является инструментом против России.

16 апреля член Научного совета Российского военного-исторического общества, доктор исторических наук Олег Назаров сказал, что Польша может претендовать на всю правобережную Украину. Он отметил, что это касается Львова, Ивано-Франковска, Тернополя и даже Киева.

11 апреля бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на передачу части страны ради захвата Крыма. По его словам, украинский лидер находится в отчаянном положении. Ему бы хотелось расширения конфликта, чтобы в него вступила Польша в качестве члена НАТО.

До этого, в декабре 2022-го, президент России Владимир Путин заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.