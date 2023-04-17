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Минфин спрогнозировал повышение экспортной пошлины на нефть в России

Минфин: экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая повысится на $0,1
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Фото: TACC/Егор Алеев
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Экспортная пошлина на нефть в России с 1 мая 2023 года повысится на $0,1 и составит $14,4 за 1 т, сообщили в понедельник, 17 апреля, в пресс-службе Министерства финансов РФ.

Как отметили в ведомстве, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля 2023 года составила $51,15 за баррель, или $373,4 за 1 т.

«Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая 2023 года повысится на $0,1 и составит $14,4 за тонну», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится на $0,1 и составит $4,3 за 1 т, а на темные — $14,4.

В свою очередь пошлина на экспорт товарного бензина составит $4,3, прямогонного (нафта) — $7,9 за 1 т. Пошлина на кокс составит $0,9 за 1 т, подчеркивает Минфин.

Также в ведомстве отметили, что пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составляет $0,0, так же, как и пошлина на чистые фракции СУГ.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $14,3.

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1 марта Министерство энергетики России утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт.

23 февраля президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent. Мера принята для расчета нефтяных налогов. Она начала действовать с 1 апреля.

Закон изменяет порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье.

В частности, если Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на $34 за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на $34.

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